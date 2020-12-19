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نمر: الإغلاق لا يشمل رياض الأطفال ودور الحضانة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:40 - 19 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 قال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر، إنه استنادا لقرار رئيس الوزراء رقم 27 طوارئ الصادر يوم الخميس الموافق 17/12/2020، فإن الاغلاق لا يشمل  رياض الأطفال ودور حضانة الأطفال، ولها أن تعمل مع مراعاة شروط الوقاية وإجراءات السلامة المعلن عنها من الجهات المختصة.

وأكد نمر، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن رياض الأطفال ودور الحضانة سوف تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المختصة حول مراعاتها لتلك الشروط والإجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية، التي قد تصل لحد فرض العقوبات المالية، بالإضافة لعقوبة إغلاقها شهرا ومنعها من العمل.

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