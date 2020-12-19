الصحة غزة: نتائج اغلاق الجمعة والسبت تظهر بعد 14 يومًا

توقعت وزارة الصحة بغزة، أن تظهر آثار ونتائج اغلاق الجمعة والسبت، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يوم.

وأكد الناطق باسم الصحة أشرف القدرة في تصريح لـ"إذاعة القدس"، أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار فيروس كورونا، مبينا أن اغلاق يومي الجمعة والسبت جاء للحد من الزيارات والتجمهر.

وشدد القدرة، على المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال بقية الأسبوع وفي كافة القطاعات، والعمل على تضافر الجهود لكسر سلسلة التفشي.

وأوضح أن كافة الخيارات مطروحة على طاولة البحث بما فيها الإغلاق الشامل لفترة طويلة، مستدركا: "نحاول أن لا نعطل حياة المواطنين وقطاعات الأعمال المختلفة".

وأشار القدرة، إلى أن الحالة الوبائية ما زالت في إطار المتوقع، لافتا أن الوزارة استطاعت توفير 500 سرير لمرضى كوفيد-19؛ منها 200 سرير عناية في مستشفى غزة الأوروبي والصداقة التركي، مؤكدا أن المنظومة الصحية ما زالت قادرة على استيعاب الحالات الخطيرة