بالأرقام.. وزير المالية : لم تحقق دولة ما حققته مصر في زمن كورونا

أكد وزير المالية المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت، أنه "على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي، قامت مصر بإصلاحات هيكلية كبيرة ساعدت على تحقيق مجموعة من الإنجازات".

وأوضح معيط خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن الموازنة العامة للدولة، استطاعت أن تحقق فائضا أوليا مقداره 105.5 مليار جنيه مصري، بالمقارنة بالعام السابق له، الذي كان يبلغ 103 مليارات جنيه، أي ما يعتبر 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: "مشوفناش دولة حققت فائض أولي في كورونا".

وأشار وزير المالية المصري في حديثه عن إنجازات القاهرة على الصعيد المالي للموازنة إلى أنه "على الرغم من انخفاض الإيرادات من 200 مليار جنيه، وزيادة المصروفات في بعض القطاعات، استطاعت مصر أن تخفض العجز الكلي للموازنة من 8.2%، إلى 7.9%"، مؤكدا أنه "لولا جائحة كورونا، لوصل هذا العجز إلى 7.3%".

ونوه معيط بالعمل على هبوط نسبة البطالة إلى 9.6%، بالرغم من ارتفاعها بسبب جائحة كورونا.

كما بين معيط تأثر معظم دول العالم بتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مشيرا إلى "ارتفاع العجز، ومستويات الدين العام في أوروبا، وأمريكا بشكل كبير جدا، وتفاقم هذه الأزمات مع دخول الموجة الثانية من هذا الفيروس"، موضحا أن هذا الأمر يعني بأن "العالم ما زال في وسط الزلزال، وهو الذي سيؤثر تأثيرا عميقا على قدرات الدول حتى بعد انتهائه، وستكون لديه تداعيات لا أحد يعرف مداها".

وأضاف: "الدولة والقيادة السياسية تعاملت مع أزمة الدين العام للدولة بشكل جيد جدا، بعد أن وصل الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017".