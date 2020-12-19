ايهود باراك: انشقاق ساعر عن الليكود يقرب نهاية حكم نتنياهو

وصف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، انشقاق جدعون ساعر عن “الليكود” وإنشاء حزب جديد، يمثل ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقرب نهاية حكمه.

ودعا باراك جميع الأحزاب التي تعارض الجلوس مع نتنياهو إلى التوحد لإسقاطه.

وأشار باراك الى أن هذه ضربة لنتنياهو تقرب نهاية عصره، فهذه المرة الأولى التي يقف شخص من داخل الليكود ويفكك الدعم المطلق له.

واستدرك باراك يقول: “إن ساعر ليس لديه حلم غالبية الإسرائيليين، فلديه مواقف يمينية متطرفة”.

واستدرك قائلا: “نحتاج حكومة لا يقف على رأسها شخص متهم بالرشوة، في اشارة الى محاكمة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وأعلن ساعر في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انشقاقه عن حزب نتنياهو وتأسيس حزب جديد لإنهاء حكم الأخير، الذي اعتبر أنه لم يعد يمثل اليمين.

والخميس سجل “ساعر” حزبه الجديد “أمل جديد.. وحدة لإسرائيل”، قبل أقل من أسبوع على حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، حال لم يتم إقرار الموازنة العامة.

ومن بين برنامج حزب “ساعر” تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.