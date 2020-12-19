حملة مقاطعة مصرف ابوظبي الاسلامي تتصدر تويتر

تصدرت الحملة الشعبية لمقاطعة مصرف أبو ظبي الاسلامي منصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن رفض المغردين لتعاون مصرف ابو ظبي مع بنك لئومي التابع للاحتلال الإسرائيلي الذي يعتمد على الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة.

وحازت الحملة الشعبية تفاعلًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي واصفين اتفاق مصرف أبوظبي مع لئومي باتفاق العار الذي يبيع دم أخيه العربي للمحتل الاسرائيلي.

حساب "من أجل فلسطين"، الناطق باسم الحملة عبر “تويتر”، نشر تغريدات عدة منها: "هل تعلم أن المنظمة الصهيونية العالمية والتي قامت بتأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد الملايين من شعب فلسطين هي المالك والمؤسس لبنك لئومي الذي قام مصرف أبوظبي الإسلامي بتوقيع اتفاقية تعاون معه".

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي المالي، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي، ثاني أكبر بنوك "إسرائيل"، لاستكشاف مجالات التعاون بالإمارات و"إسرائيل" وأسواق دولية أخرى.

وأضاف المصرف، في بيان آنذاك، أن المذكرة "ستتيح فرصا جديدة للأعمال والتجارة أمام العملاء ودعم سفر الأفراد إلى "إسرائيل"، أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من دخول سوق جديدة".

ويعد "مصرف أبوظبي الإسلامي” أحد أكبر بنوك التجزئة في الإمارات، ويبلغ رأسماله نحو 3.63 مليارات درهم (988 مليون دولار).

وجاء الاتفاق بين المصرفين بعد يوم واحد من توقيع الإمارات والبحرين، في واشنطن، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، في خطوة خليجية غير مسبوقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن اتفاق السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات بينهما، ثم كشف، الخميس قبل الماضي، عن اتفاق مماثل بين المغرب وإسرائيل.