فحوى رسالة الرئيس الايراني لأمير قطر!

نشرت وسائل اعلام ايرانية اليوم السبت فحوى الرسالة التي بعثها الرئيس الايراني حسن روحاني إلى الأمير القطري تميم بن حمد بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر.

ووفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية فإن الرسالة تضمنت رغبة الرئيس الإيراني بالمزيد من توطيد التعاون بين البلدين وتعزيزه من خلال الاستفادة من الإمكانات الوفيرة والطاقات المتاحة".

وقدم روحاني خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، قائلًا: "إن إيران ودولة قطر ترتبطان بعلاقات ودية ووثيقة على الدوام".

وأكد روحاني على ثقته في المزيد من تعزيز واستمرار العلاقات في ظل، ما أسماه إرادة كبار المسؤولين في قطر وإيران خدمة لمصالح الشعبين.

وأعرب كذلك عن أمله في تمتين وتعميق التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات باستخدام القدرات والإمكانيات العديدة.

وفي ختام الرسالة تمنى روحاني "الصحة والسلامة لأمير دولة قطر والرفاهية والازدهار للشعب القطري الصديق والشقيق".