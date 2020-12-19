اجتماع ثلاثي في القاهرة ماذا سيبحث؟

من المقرر أن يُعقد اليوم السبت اجتماعًا هامًا في العاصمة المصرية "القاهرة" بين وزراء خارجية كل من "فلسطين والمملكة الاردنية ومصر".

ووفقًا لوسائل اعلام فلسطينية فإن الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية الثلاثة سيناقش أخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وأهمها موضوع التطبيع والمصالحة وصفقة القرن.

ويشارك في الاجتماع كلا من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

ويُعقد الاجتماع في قصر التحرير بالخارجية المصرية، وستعقد جلسة مباحثات بين وزراء الخارجية الثلاثة حول أخر التطورات في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقب جلسة المباحثات بين الوزراء الثلاث عقد مؤتمر صحفي مشترك بينهم للرد على تساؤلات الصحفيين.