أكبر حاخام "إسرائيلي" يزور الامارات ويفتتح مدرسة يهودية ومعبدا بدبي

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم السبت أن الحاخام الأكبر في "إسرائيل" يتسحاق يوسف سيزور اليوم دولة الامارات العربية المتحدة بهدف افتتاح مدرسة يهودية ومعبدا في الإمارات.

وقال صحيفة "إسرائيل اليوم" التي نشرت الخبر: "أن موعد وصول الحاخام الأكبر إلى الامارات لم يحدد بعد، مشيرة إلى أن الحاخام الإسرائيلي الأكبر سيفتتح خلال زيارته للإمارات مدرسة دينية جديدة لليهود في دبي، ويشارك في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك الحاخام ليفي دوخمان.

وسيلتقي الحاخام الإسرائيلي، كبار المسؤولين في الإمارات، ويفتتح حضانة يهودية جديدة، ويتفقد المطعم الجديد في برج خليفة الذي يقدم الطعام الكوشر، كما سيفتتح معبدا يهوديا جديدا في أبوظبي، وفق المصدر ذاته.

وقال رئيس الجالية اليهودية في الامارات الحاخام دوخمان: "إن زيارة الحاخام الأكبر بالنسبة لليهود في الامارات مهمة جدًا وشرف لاستضافته هنا في الإمارات ونحن سعداء لاستقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا الجديدة هنا".

وأضاف "سنضمن أن يكون بإمكان اليهود الذين يأتون للعمل أو زيارة دبي وأبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، الوصول إلى المؤسسات والخدمات اليهودية".

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن نحو 3 آلاف يهودي يعيشون في الامارات ويتركز معظمهم في دبي وأبوظبي.

يُشار إلى أن "إسرائيل" والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.