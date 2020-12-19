مدير المستشفى الأوروبي: 260 مريضاً في العناية المكثفة وارتفاع الإصابات الخطيرة

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د.يوسف العقاد أن منحنى الإصابة بفايروس كورونا ارتفع كثيراً في الآونة الأخيرة من حيث العدد ونوعية الإصابات، ومعظم ما يصل للمشفى الأوروبي حالات خطيرة وتحتاج لعناية مركزة.

وأكد العقاد عن وجود 260 مريضاً في العناية المكثفة لازال هناك 40 سريراً شاغراً فقط من أصل 300 سرير ، موضحاً ان المستشفى الاوروبي يستقبل من 30-40 مريضاً ونحن قادرين على عمل موائمة بين الداخلين والخارجين.

وبين ان مكوث الحالات في العناية قد يستمر لـ 14 حالة وبعضها لـ21 يوماً ، والعدد الذي يمكث ليومين قليل جدا ويتم تحوليهم للقسم العادي .

من 2 الى 3 ايام ويحول الي القسم العادي...اعداد المرضى التي تمكث في العناية يومين اوثلاثة قليل جدا

وبين مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد ان الحاجة الماسة للأكسجين جعلنا نزيد عدد محطات انتاج الاكسجين من اثنتين الى 5 محطات بالإضافة لتوفير مئات اسطوانات الاكسجين، ورفعنا القدرة من 800 لتر الى 4000 لتر في الدقيقة وهي كمية كافية لتزويد 200 سرير داخل المشفى.