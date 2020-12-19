الصحة بغزة: 11 حالة وفاة و876 اصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم السبت، وفاة 11 مواطنًا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) بينما سجلت الصحة 876 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت، أنها أجرت 2587 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 876 اصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الصحة أن اجمالي عدد المصابين التراكمي منذ شهر مارس بلغ 33034 اصابة، بينما الحالات النشطة حتى الساعة الـ 10 صباح يوم السبت 19-12-2020 بلغت 9812 حالة.

وفيما يتعلق بعدد المتعافين من الفيروس اشارت إلى أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية تعافي 580 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين من الفيروس 22974 حالة.

بينما ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في قطاع غزة بعد تسجيل 11 حالة وفاة اليوم السبت إلى 248 حالة وفاة.

وحول الاصابات التي تحتاج رعاية طبية أوضحت أن عدد الاصابات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفيات في القطاع وصلت إلى 340 حالة، أما الحالات الخطيرة والحرجة وصلت إلى 230 حالة.