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100 مليون شيكل خسائر حكومة رام الله جراء اغلاق 4 محافظات الاسبوع الماضي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:51 - 19 ديسمبر 2020
تراجع اقتصاد فلسطين عام 2020 تراجع اقتصاد فلسطين عام 2020
تقارير
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أعلن وزير الاقتصاد في حكومة رام الله خالد العسيلي، صباح اليوم السبت، عن خسائر الحكومة جراء إغلاق 4 محافظات فقط الأسبوع الماضي مؤكدًا أن الخسائر تقدر بـ80-100 مليون شيكل.

وقال العسيلي لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم: "جرى عدة نقاشات معمقة ومهنية جدا في مجلس الوزراء الهدف منه كسر حدة موجة الإصابات العالية والمحافظة على التوازن مع النواحي الاقتصادية".

وأضاف: "استطعنا المحافظة على توازن بين الصحة والاقتصاد وقائمة المؤسسات التي تغلق درست بشكل معمق وعلمي بهدف منع التجمع تم اغلاق نقاط التجمع لكسر حدة الوباء والحفاظ على معظم المؤسسات التجارية والاقتصادية والمصانع والتصدير والاستيراد".

وأكد الوزير العسيلي أن أي قرار يتم اتخاذه يكون بشكل مهني وفق معايير منظمة الصحة، قائلًا: "المهمة التي تقع على عاتقنا هي الحافظ على نسبة البطالة وتشغيل المصانع والحركة الاقتصادية".

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