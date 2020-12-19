الخارجية : الحصول على موافقات للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم السبت 19/12/2020، الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، شيكاغو، نيويورك، فرانكفورت، وذلك في الفترة ما بين 10/12/2020 ولغاية 12/12/2020 عبر المنصة الالكترونية.

واضحت الخارجية في بيان صحفي، جميع من سجلوا لديها عبر المنصة الاخيرة، ومن سجلوا على المنصة بتاريخ من 03/12/2020 الى 05/12/2020ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول أدناه، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، علماً بان هذه الفرصة هي الاخيرة للسفر.