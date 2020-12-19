قمر صناعي يستطيع تصوير ما بداخل المباني ليلا ونهارا بجودة عالية

تمكنت شركة "كابيلا سبيس" (Capella Space) من اطلاق قمرًا صناعيًا جديدًا ذو قدرات خارقة يستطيع من خلالها تصوير ما بداخل المباني ليلًا أو نهارًا وبجودة عالية جدًا.

وأوضحت الشركة التي أطلقت القمر الصناعي الجديد، أن الأمطار والظلام والضباب والجدران لا يمكن أن يُعيقوا عمل القمر الصناعي الذي اطلق قبل بضعة اشهر فهو يلتقط الصور بجودة عالية، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها القمر الصناعي ترجع إلى ما يسمى بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهي تقنية تصوير يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التصوير البصري.

الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس كابيلا"، بايام بانازاده، قال: "إن 75% من سطح الأرض، في أي وقت، يكون غائما أو ليلا، أو كليهما معا، ولذلك يهدف القمر الصناعي الجديد إلى مكافحة هذه المشكلة وتقديم ملاحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي طقس.

وأطلقت الشركة منصة مؤخرا يمكن للحكومات أو العملاء الخاصين استخدامها لطلب صور أي شيء يريدون رؤيته في أي مكان في العالم، فيما تخطط الشركة أيضا لإطلاق ستة أقمار صناعية أخرى مماثلة في عام 2021.