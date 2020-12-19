اسعار الخضروات والفواكه والدواجن في قطاع غزة اليوم السبت 19/12/2020

تشهد اسعار الخضروات في قطاع غزة ارتفاع طفيف اليوم السبت 19/12/2020 ، في حين تشهد اسعار الفواكه استقراراً ، في حين شهدت اسعار الدواجن ارتفاع طفيف بعد انخفاض كبير طرأ على اسعارها واثار غصب مربو الدواجن جراء الانخفاض الكبير على الاسعار والتلاعب من قبل الموزعين.

قائمة محدثة بأسعار الخضروات والفواكه والدواجن اليوم السبت 19/12/2020

البندورة: 1 ك = 2 – 3 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 4 شيكل

ملفوف: 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه اليوم السبت 19/12/2020

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 4 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الست 19/12/2020

بيض: 10

دجاج: 9

لحمة: 36