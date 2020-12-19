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خلف 8 قتلى و11 اصابة.. سبب انفجار داخل مستشفى جنوب تركيا

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 09:02 - 19 ديسمبر 2020
انفجار داخل مستشفى جنوب تركيا انفجار داخل مستشفى جنوب تركيا
تقارير
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ذكرت وسائل اعلام تركية أن انفجارًا كبيرًا داخل مستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا تسبب بوقوع 8 قتلى و11 اصابة بين متوسطة وخطيرة صباح اليوم السبت.

وحول سبب انفجار داخل مستشفى جنوب تركيا أشارت وسائل الاعلام التركية أن السبب هو انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بالمستشفى الخاص.

انفجار داخل مستشفى جنوب تركيا

مكتب حاكم ولاية عنتاب أصدر بيان عاجلًا حول الانفجار قائلًا: "اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين".

وأوضح البيان، أن "الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان انفجار ضخم وقع في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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