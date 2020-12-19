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في الداخل المحتل

3 قتلى من باقة الغربية يرفع أعداد ضحايا القتل خلال الـ5 أسابيع الاخيرة لـ18

  • فلسطين اليوم - باقة الغربية
  • 08:52 - 19 ديسمبر 2020
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل
تقارير
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شهدت مدن الداخل المحتل اليوم السبت 19/12/2020 ، ارتفاع اعداد القتلى خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة إلى 18 ، بعد مقتل ثلاثة اشخاص الليلة الماضية في جريمتي إطلاق نار في باقة الغربية بالداخل المحتل.

والقتلى هم أمير أبو حسين (25 عامًا) من باقة الغربية، وأحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، وهما خالا ضحيّة إطلاق النار في مركز المدينة (أبو حسين).

وشهدت الأيام الأخيرة جرائم قتل بوتيرة شبه يوميّة، إذ قتل فجر الخميس، شاب من مدينة كفر قاسم جرّاء إطلاق نار بالقرب من حاجز جبارة على شارع الطيبة طولكرم، ومساء الأربعاء، قتل شاب في جريمة إطلاق نار في الرينة، أسفرت عن إصابة شاب آخر تواجد في المكان؛ ومساء الثلاثاء، عثر على جثة شاب من بلدة كفر قرع، قرب مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الضحايا الثلاثة في باقة الغربية، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب خلال  العام إلى 98، بينهم 16 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

 

 

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