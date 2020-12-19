حقيقة مسحات "كورونا" الإماراتية التي أثارت الجدل بعد وصولها لقطاع غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة مصادر مطلعة في الصحة الفلسطينية بغزة اليوم السبت 19/12/2020 ، حقيقة مسحات كورونا الإماراتية، والتي وصلت قطاع غزة مؤخراً.

وبين الموقع نقلاً عن المصادر ان "مسحات كورونا التي وصلت إلى القطاع من الإمارات كتبرع، ليست من نوع "PCR" المعتمد لكشف الإصابة بالفيروس، وإنما هي مسحات للفحص السريع".

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أو منصبها، أن "نتائج الفحص السريع لا يعتمد عليها في إجراءات فحص وتأكيد الإصابة بفيروس كورونا، وهي تستخدم للعمل المسحي أكثر وليست لتأكيد الإصابة".

ولفتت إلى أن "الجهات الفنية المختصة، ستعمل على فحص مدى صلاحية هذه الفحوصات السريعة، وتحديد مدى الاستفادة منها".

ووصلت الخميس الماضي، قافلة إماراتية تحمل مساعدات طبية عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة المحاصر منذ نحو 15 عاما.

وجرى تفريغ حمولة القافلة في مخازن وزارة الصحة، حيث تجري المعاينة للتأكد من سلامة وصلاحية وحقيقة ما وصل إلى القطاع كتبرع من الإمارات، التي أعلنت مؤخرا عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن توقف عمل الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، كما حذرت من الخطورة الكبيرة التي تعصف بالقطاع بسبب تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما ينذر بدخول أكثر من 2 مليون فلسطيني في كارثة وبائية غير مسبوقة.