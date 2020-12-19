أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/12/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/12/2020 ، تذبذباً في ظل الانخفاض الكبير على اسعار صرف الدولار والدينار الاردني في فلسطين ، وسط انتشار كبير لفيروس كورونا .

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت19/12/2020 على النحو التالي :

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.90 شيكل $60.51

سعر الذهب عيار 22 179.57 شيكل $55.47

اسعار الذهب عيار 21 171.41 شيكل $52.95

اسعار الذهب عيار 18 146.93 شيكل $45.39

سعر الذهب عيار 14 114.27 شيكل $35.30

سعر الذهب عيار 12 97.95 شيكل $30.26

اسعار أوقية الذهب 6,092 شيكل $1,882

اسعار جنيه الذهب 1,371 شيكل $423.61

اسعار كيلو الذهب 195,898 شيكل $60,514

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.94

17 ديسمبر 196.56 171.99 147.42 114.66 98.28

16 ديسمبر 194.98 170.61 146.24 113.74 97.49

15 ديسمبر 194.27 169.99 145.70 113.32 97.13

14 ديسمبر 191.74 167.78 143.81 111.85 95.87

13 ديسمبر 192.61 168.54 144.46 112.35 96.30

12 ديسمبر 192.61 168.54 144.46 112.36 96.31

11 ديسمبر 192.57 168.50 144.43 112.33 96.28

10 ديسمبر 192.09 168.08 144.07 112.05 96.05

9 ديسمبر 192.19 168.17 144.15 112.11 96.10

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا