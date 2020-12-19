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أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/12/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:29 - 19 ديسمبر 2020
ذهب ذهب
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/12/2020 ، تذبذباً في ظل الانخفاض الكبير على اسعار صرف الدولار والدينار الاردني في فلسطين ، وسط انتشار كبير لفيروس كورونا .

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت19/12/2020 على النحو التالي :

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.90 شيكل        $60.51

سعر الذهب عيار 22  179.57 شيكل        $55.47

اسعار الذهب عيار 21 171.41 شيكل        $52.95

اسعار الذهب عيار 18 146.93 شيكل        $45.39

سعر الذهب عيار 14  114.27 شيكل        $35.30

سعر الذهب عيار 12  97.95 شيكل  $30.26

اسعار أوقية الذهب     6,092 شيكل  $1,882

اسعار جنيه الذهب      1,371 شيكل  $423.61

اسعار كيلو الذهب      195,898 شيكل       $60,514

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

18 ديسمبر     195.89       171.41       146.92       114.27       97.94

17 ديسمبر     196.56       171.99       147.42       114.66       98.28

16 ديسمبر     194.98       170.61       146.24       113.74       97.49

15 ديسمبر     194.27       169.99       145.70       113.32       97.13

14 ديسمبر     191.74       167.78       143.81       111.85       95.87

13 ديسمبر     192.61       168.54       144.46       112.35       96.30

12 ديسمبر     192.61       168.54       144.46       112.36       96.31

11 ديسمبر     192.57       168.50       144.43       112.33       96.28

10 ديسمبر     192.09       168.08       144.07       112.05       96.05

9 ديسمبر      192.19       168.17       144.15       112.11       96.10

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

 

 

 

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