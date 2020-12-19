الطقس: ارتفاع الحرارة وانخفاض جديد نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 19/12/2020 بأن الطقس الى غائم جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد 20/12/2020، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين 21/12/2020، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

والثلاثاء 22/12/2020، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب .