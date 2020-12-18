الصحة بغزة: تسجيل 389 اصابة بفيروس كورونا في الدورة المسائية

أعلنت وزارة الصحة-قطاع غزة مساء الجمعة تسجيل 389 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الدورة الثانية ليوم ليكون العدد الكلي للاصابات هذا اليوم 876 أصابة بعد فحص 2587 بنسبة اصابة 33.8%

يشار الى أن وزارة الصحة بغزة، اعلنت صباح اليوم الجمعة تسجيل 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في القطاع إلى 237 حالة وفاة.

وأفادت الصحة في موجر التقرير اليومي للوزارة، بتعافي 574 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اجمالي المتعافين 22394 حالة.

وذكرت أن اجمالي المصابين 32158 إصابة، بينهم 9527 حالة نشطة، لافتة أن 337 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينهم 224 حالة خطيرة.