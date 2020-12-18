طالع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 19-12-2020

ينشغل السوريون مع إطلالة كل صباح بالبحث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم السبت 19-12-2020.

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 19-12-2020 ، 2780 ليرة للشراء، و2810 ليرات للبيع، مقابل 2739 ليرة للشراء و2760 للبيع.