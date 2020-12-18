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طالع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 19-12-2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:39 - 18 ديسمبر 2020
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
تقارير
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ينشغل السوريون مع إطلالة كل صباح بالبحث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم السبت 19-12-2020.

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 19-12-2020 ، 2780 ليرة للشراء، و2810 ليرات للبيع، مقابل 2739 ليرة للشراء و2760 للبيع.

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