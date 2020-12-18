الاختيار 2 ..ضمن أبرز 3 مسلسلات وطنية تعرض في رمضان عام 2021

يشهد عام 2021 عرض 3 مسلسلات وطنية جديدة تهدف إلى إبراز بطولات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، وكذلك إلقاء الضوء على بطولات أفراد الجيش والشرطة المكلفين بحماية وطنهم من واقع مسؤوليتهم الاجتماعية.

و من أبرز تفاصيل هذا المسلسلات الـ 3، والتي سيتم عرضها في رمضان 2021، وقصص البطولة والخيانة التي ستعرض من خلالها، مسلسل «الاختيار 2»، والذي سيكتمل ما بدأه الجزء الأول من المسلسل والذي تناول قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الفرقة 103 صاعقات، والخائن الإرهابي هشام عشماوي، حيث يقدم كريم عبدالعزيز في المسلسل شخصية زكريا، وهو متزوج من إنجي المقدم، وتحاول إنجي من خلال الدور أن توضح الجانب الاجتماعي في حياة الضباط، وتكشف الضغوط التي يتعرض لها زوجها طوال فترة خدمته، وكيف يعمل على تقديم روحة فداء للوطن، بينما يجسد أحمد مكي خلال أحداث العمل شخصية يوسف رفاعي، الضابط الخائن الذى يترك الخدمة ليعمل مع إحدى المنظمات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، بينما تجسد أسماء أبواليزيد شخصية خطيبته.

أما إياد نصار فيقدم في المسلسل، شخصية الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد في 18 نوفمبر عام 2013، أمام منزله في مدينة نصر، وهو المسؤول عن قضية التخابر التي اتهم فيها أعضاء الجماعات الإرهابية والتي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، كما أنه هو الشاهد الرئيسي علي هذه القضية، وفور أن علمت الجماعات الإرهابية أنه أبرز الضباط الذين لديهم معلومات، صدرت التعليمات باغتياله.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أما مسلسل «هجمة مرتدة» فيتناول قصة من ملفات المخابرات والتي تعرض قصص البطولة والخيانة، حيث يقدم الفنان هشام سليم خلال أحداث العمل دورًا مسؤولًا كبيرًا في جهاز المخابرات، وسيكون دوره مؤثرًا بشكل كبير في الأحداث، فيما يجسد أحمد حلاوة دور خائن لبلده من خلال شخصية سعيد، وهو دكتور في مركز دراسات اجتماعية وسياسية، ويعمل ضد الدولة وهو من الأشخاص الذين يقوموا بمؤمرات ضد الوطن، كما أنه يسعى طوال الوقت لتجنيد هند صبري، للعمل معه ضد مصالح الوطن ولكنه يفشل في ذلك، كما تقدم الفنانة إنجي دور جاسوسة ضد مصر ضمن أحداث العمل، بينما يقدم نضال الشافعي دور الضابط أكرم.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، هشام سليم، ماجدة زكي، محمود البزاوي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، وكانت آخر أعمال هشام سليم مسلسل «كلبش 3»، الذي قام ببطولته أمير كرارة، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وكان من المقرر عرض العمل في رمضان الماضي، إلا أنه تعرض للعديد من التأجيلات الفترة الماضية، نظراً لانتشار فيروس كورونا، وتوقف حركة الطيران وهو ما تسبب في وقف التصوير لحاجة العمل للتصوير بأكثر من دولة أوروبية.

كما يعرض مسلسل «القاهرة كابول» قصص مميزة؛ حيث يتناول قصة 3 شخصيات هم إعلامي يجسد شخصيته فتحي عبدالوهاب، وضابط شرطة ويجسد شخصيته خالد الصاوي، وإرهابي يلعب دوره طارق لطفي، ليناقش العمل كيف يحصل الثلاثى على نفس القدر من التعليم والنشأة إلا أن كلاً منهم يمضي فى اتجاه مختلف عن الآخر.

ويجسد الفنان طارق لطفي في العمل شخصية إرهابي، ومع تتابع الأحداث يتزوج أربع مرات، ومن بينهم يسرا المسعودي التي تجسد شخصية حليمة، وسارة نخلة، التى تجسد شخصية حرة، وهي بدوية شريرة، تعيش في الغردقة، وتقوم الفنانة أحلام الجريتلي بدور والدته، ولكنه يتركها ويسافر لينضم لإحدى التيارات الإرهابية، وتجسد حنان مطاوع شخصية مدرسة لغة عربية.

بينما يقوم فتحي عبد الوهاب في العمل بدور إعلامي في إحدى الفضائيات والذي يقف مع الدولة في معركتها ضد الإرهاب، وتم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل الخارجية في الغردقة؛ حيث تم بناء ديكور يشبه المدن الأفغانية، بعد أن كان من المقرر أن يتم تصوير نفس الديكور في لندن أو الأردن.

مسلسل القاهرة كابول تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوى، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحمد رزق، شيرين، سارة نخلة، معتز هشام، إيناس كامل، نور محمود، وعدد كبير من النجوم.