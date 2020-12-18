هيئة علماء فلسطين تختتم اجتماع الجمعية العامة 4 وتعلن نتائجه

اختتمت الجمعية العامة الرابعة اجتماعاتها يومي الخميس والجمعة 17 و18 /12 / 2020م عبر برامج (الفيديو كونفرانس) باسم (الدورة الرابعة / دورة الشيخ الدكتور تيسير الفتياني رحمه الله)، وهذه أهم جلساتها مع التنويه بأن الجلسة الافتتاحية كانت علنية وأن سائر الجلسات مخصصة لأعضاء الهيئة وبعضها حضرتها اللجان الإدارية والتنظيمية للانتخابات:

الجلسة الافتتاحية: تمَّ بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتْها عشرات القنوات الإعلامية في بثّ حي ومباشر، وشارك فيها ثلة من كبار علماء الأمة ومفكريها، تمَّ فيها عرض تقرير مصوَّر لمدة 17 دقيقة عن إحصائيات أنشطة الهيئة في الأعوام 2017/ 2018/ 2019/ 2020 وهذا هو:

https://youtu.be/RPyTvc9TKQA

ثم تحدث من علماء الأمة:

الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وأمين المنبر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس

والعلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي رئيس المجلس الاستشاري لهيئة علماء فلسطين

والدكتور محمد سعيد باه أمين عام المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال

والدكتور محمد عبد المقصود النائب الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح

والأستاذ حسين دميرهان نائب مفتي إسطنبول

والدكتور سعيد بن ناصر الغامدي أمين عام منتدى العلماء

والدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة

سائر الجلسات: وتمَّ فيها عرض التقارير الإدارية والمالية للدورة السابقة، ثم مناقشتها والإجابة عن أي استعلام من جانب أعضاء الهيئة.

وكان من أهم القرارات والنتائج للاجتماع:

إجراء تعديلات في النظام الأساسي للهيئة بعد موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، ومن هذه التعديلات اختصار اسم الهيئة بحيث صار: (هيئة علماء فلسطين) وحذف عبارة (في الخارج) من الاسم، مع بقاء مدلولها. انتخاب مكتب تنفيذي جديد لإدارة الهيئة في السنوات الأربع القادمة، وهذا المكتب سينتخب رئيس الهيئة ونائبه في أول اجتماع لهم،

وهذه نتائج الانتخابات لأعضاء المكتب التنفيذي: (مرتبين حسب عدد الأصوات التي انتخبتهم)

د. نواف هايل تكروري: مقيم تركيا، دكتوراة في القفه الإسلامي وأصوله، رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، والأمين العام السابق ‏لها.‏ د. حافظ أحمد الكرمي: مقيم بريطانيا، دكتوراة في الدراسات الإسلامية، يعمل مديرا للمركز الإسلامي في لندن، وعمل ‏محاضرا في جامعة لندن، عضو مؤسس لهيئة علماء فلسطين. ‏ أ. د. عبد الجبار سعيد: مقيم قطر، رئيس قسم القرآن والسنة، كلية الشريعة، جامعة قطر، رئيس تحرير مجلة المرقاة ‏للدراسات الإسلامية، رئيس لجنة التعليم في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي ‏الخارج.‏ د. محمد سعيد بكر: مقيم الأردن، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين، عضو الاتحاد العالمي لعلماء ‏المسلمين، وعضو رابطة علماء الأردن.‏ الشيخ علي يوسف اليوسف: مقيم لبنان، مؤسس في رابطة علماء فلسطين، خطيب مسجد، ومدرس في كلية الدعوة، ‏درس علوم الكمبيوتر واللغة العربية، والشريعة في كلية الدعوة.‏ محمد خير موسى: مقيم تركيا، عضو المكتب التنفيذي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون العلمية، كاتب وباحث ‏في قضايا ومشكلات الشباب وشؤون العمل الإسلامي والجماعات الدعوية.‏ د. محمد همام سعيد: مقيم تركيا، دكتوراة في الفقه وأصوله، أستاذ مشارك في الفقه وأصوله، مدير مركز معراج ‏للدراسات والأبحاث في الهيئة.‏ د. إبراهيم أحمد مهنا: مقيم الكويت، اختصاصي أول في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية، عضو الأمانة ‏العامة لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، مؤسس بالهيئة وعضو مكتب بالدورة 2‏. د. أحمد سليمان الرقب: مقيم الأردن، أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن، رئيس مركز فضل عباس للدراسات ‏القرآنية، قدم العديد من الكتب والأبحاث والبرامج الإذاعية والتلفازية.‏

بالإضافة لـ7 أعضاء احتياط

وفي نهاية إعلان النتائج قال رئيس الاجتماع د. محمد صوالحة: طريقة الانتخاب فيها كثير من الجدة وهي خطوة إلى الأمام في مجال شفافية الانتخابات وتم اختيار لجنة الانتخابات من المتخصصين في هذا المجال وفي مجال هذه القوانين.

وقال الأستاذ محمد خير موسى عضو المكتب التنفيذي الجديد: إن الهيئة توسعت أعمالها حتى ‏صارت من أهم المؤسسات العلمائية التي لها حضورها وفاعليتها في المؤسسات العلمائية على مستوى العالم الإسلامي، وأضاف: والحق أقول لكم: إنّ هذه الأنشطة والأعمال والبرامج التي تقوم بها الهيئة والتي توسعت توسعاً كبيراً يظن الناظر من بعيد أن فرق عمل متفرغة تقوم بها، بينما يقوم بها في الحقيقة ثلة قليلة جداً ‏من الأفراد وفقهم الله ليبذلوا ما هو فوق طاقتهم مع مباركة الله لأعمالهم.‏

يشار إلى أن هيئة علماء فلسطين تأسست في بيروت عام ‏‏2009، بهدف إيجاد مظلة جامعة لعلماء فلسطين في ‏الشتات، وحشد الرأي ‏العام الإسلامي والإنساني لنصرة قضية فلسطين، والتعريف بالمشروع ‏الصهيوني في ‏فلسطين، وبيان الأحكام الشرعية لكل هذه المسائل.‏

وأعضاء الهيئة هم الفلسطينيون من حملة الشهادات الجامعية العليا في ‏الشريعة ويقيمون في الشتات خارج فلسطين.‏