قتيلان في جريمة قتل باطلاق نار في باقة الغربية

وقعت جريمتي قتل اليوم الجمعة، راح ضحيتها شابان كما اصيب اثنين اخرين، جراء اطلاق النار عليهم داخل باقة الغربية و عند احد مداخلها.

و في تفاصيل الجريمة الأولى، التي وقعت في مركز المدينة، دخل مسلّح إلى متجر الشاب وأطق النار عليه، وذكرت مصادر طبيّة أنّ الشاب نقل لتلقي العلاج في مشفى هيلل يافه، وهو يخضع لأجهزة التنفّس الصناعي.

أمّا الجريمة الثانية، فوقعت لاحقًا أثناء نقل المصاب إلى المشفى، عند مدخل المدينة من جهة شارع 9، وقتل فيها شابان كانا يستقلان سيارة كانت تسير خلف الإسعاف، وأصيب ثالث بجراح بالغة الخطورة، كان يجلس في المقعد الخلفي.

والقتيلان في العشرينيّات والستينيّات من عمريهما.

وذكر شهود عيان أن سيارة الإسعاف تعرّضت لإطلاق نار أيضًا.

وبيّن شريط فيديو من شارع 9 الشابين وهما ينزفان وقد فارقا الحياة داخل سيارتهما، يعتذر موقع "عرب ٤٨" عن نشره، لما فيه من مشاهد قاسية.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات جريمتي إطلاق النار.