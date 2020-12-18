مياه الامطار غمرت "الذهب الأحمر" فضاع شقى المزارعين شمال غزة

بدقائق معدودة، غمرت مياه الامطار الشديدة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في شمال قطاع غزة، وسط خسائر تقدر بمئات آلاف الشواقل، فيما طالب المزارعين من الجهات الرسمية والمعنية بضرورة تعويضهم جراء تلف الخضروات.

وحتى اللحظة، لم يتمكن المزارعين في شمال بلدة بيت لاهيا، من إصلاح ما دمرته مياه الامطار، إذ عبّر هؤلاء عن مخاوفهم من تعرض زرق عائلاتهم الوحيد للتهديد، حال استمر وقف عملهم وعدم تعويض خسائرئهم، جراء حالة الغمر العالية.

ونتيجة لذلك، تعرضت المحاصيل الزراعية منها: الفراولة والملفوف والبطاطا والبصل وغيرها، إلى التلف الكبير، جراء الغمر العالي، إضافة إلى خراب الأدوات الزراعية، إذ يحتاج المزارعين إلى أسابيع عدة للعودة إلى عملهم بشكل طبيعي.

اتلاف المحاصيل الزراعية

المزارع عنان سلمان، أكد لـموقع "فلسطين اليوم الاخباري"، أن حجم الخسائر التي تكبدها بفعل غمر مياه الامطار، كبيرة جدًا، إذ غمرت المياه ما يقارب 12 دونمًا، في يوم واحد.

وأوضح سلمان، أن المياه ألحقت ضررًا بمحاصيله الزراعية ابرزها الفراولة والبصل، فيما قدر حجم تلك الخسائر بحوالي 25 الف شيقل.

وأعرب المزارع، عن مخاوفه الشديدة من تعرض زرق عائلته المكونة من عشرة أفراد للتهديد والضياع، إذا لم يتم تعويضه بسرعة، والعودة إلى العمل.

وأشار إلى أن اصلاح ما دمرته مياه الامطار يحتاج إلى أسابيع وتكاليف باهضه الثمن، وتابع بالقول: إنه "يواجه صعوبة في توفير كافة تكاليف إعمار الدونمات الزراعية".

ولفت سلمان، إلى أن الجهات الرسمية لم تقدم لهم أي تعويض مالي يذكر، حتى الان.

وناشد المزارع المتضرر، الرئيس محمود عباس ووزارة الزراعة بضرورة توفير تعويض ما خسروه، جراء غمر المياه للمحاصيل الزراعية.

أما المزارع خضر الرحل، لم يقلل ضررًا على سابقه، إذ تكبد هو الاخر خسائر مالية عالية جراء غمر المياه.

وأوضح الرحل لـموقع "فلسطين اليوم الاخباري"، أن حجم الاضرار بلغت نحو 15 ألف شيقل، جراء تلف محاصيله الزراعية المزروعة على مساحة 20 دونم.

وأشار المزارع، إلى أن جميع العمال وعددهم 20 شخص، قد توقفوا عن العمل، إثر ذلك، وتابع بالقول الرحل: إن"مياه الامطار ما زالت متراكمة ولم يتم شفطها، وتوزيعها إلى الخارج".

وطالب من جميع الجهات الرسمية والمعنية بضرورة تغطية كافة الخسائر التي تعرضوا إليها.

وزارة الزراعة بغزة

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الزراعة بغزة، فايز الشيخ، أن وزارته توجهت إلى امكان ضرر الأراضي الزراعية في شمال غزة، الناجم عن المنخفض الجوي.

وأوضح الشيخ، لـموقع "فلسطين اليوم الاخباري"، أن وزارة الزراعة وبالتعاون من بلدية ولجان الطوارئ في شمال غزة، سارعت بسحب بعض المياه التي غمرت تلك الأراضي.

وقال: إن "وزارة الزراعة توجهت برسالة عاجلة إلى المؤسسات الداعمة لقطاع الزراعة ولجميع الشركاء في المؤسسات المحلية والدولة، لتقديم الدعم للمتضررين".

وأضاف الشيخ، أن قرابة 50 قطة ارض زراعية تعرضت للضرر من الغمر، مشيرَا إلى أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لدى الوزارة عن حجم الخسائر الناجم عن الضرر.

وذكر أن وزارة الزراعة ستنفذ جولة معاينة ميدانية خلال الأيام المقبلة، لتقديم ما يلزم إلى المزارعين المتضررين.

وشدّد الشيخ، على أن تلف مئات الآلاف من الاراضي الزراعية مؤخرًا، لا ينعكس كثيرًا على الإنتاج الزراعي في غزة، سوى الفراولة.

وتأثرت جميع محافظات فلسطين بمنخفض جوي عميق قادم من جزيرة قبرص، وخلاله شهدت المحافظات سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية، الاثنين الماضي، استمرت مدة أربعة أيام.