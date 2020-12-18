سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية اليوم الجمعة 18-12-2020

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى اليوم الجمعة 18-12-2020، يبحث الكثير من المهتمين باسعار العملات حول العالم عن أسعار العملات المختلفة بشكل يومي عبر محركات البحث في الانترنت.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لكم بشكل يومي اسعار العملات في مختلف الدول حول العالم، و في هذا التقرير نرصد لكم اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في دولة السودان، حيث تشهد أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء السودانية حالة من التذبذب والارتباك، لا سيما بعد اعلان الادارة الامريكية رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.

الدولار الامريكي

و بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 18-12-2020، 258 جنيها، ليرتفع بنحو 5 جنيهات عن ختام تعاملات أمس الخميس حين تراوح سعره بين 253 و255 جنيها.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 18-12-2020 في السوق الموازية غير الرسمية نحو 306 جنيهات، مقابل 296 جنيها أمس الخميس، بارتفاع قدره 10 جنيهات.

و جاء سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 67.24 جنيه للشراء، و67.58 جنيه للبيع.

سعر الاسترليني

و بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق الموازية السودانية عند مستوى 334 جنيها، ولدى البنوك الرسمية سجل 74.46 جنيه للشراء، و74.83 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في السودان عند فتح التعاملات صباح الجمعة لدى السوق الموازية نحو 69 جنيها، وفي بنك السودان المركزي سجل 14.66 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في السودان لدى السوق السوداء إلى نحو 72 جنيها، وفي البنوك الرسمية سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 680 جنيها، وفي بنك السودان المركزي سجل 180.30 جنيه للشراء، و181.20 جنيه للبيع.