مغردون يحتفلون بلغة الضاد على وسم #اليوم_العالمي_للغة_العربية

يحتفل العرب حول العالم باللغة العربية في 18 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة، حيث يعود تحديد هذا التاريخ للاحتفال باللغة العربية الى قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973 الذي اوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.

و تأتي اهمية اللغة العربية لكونها أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، حيث أن أكثر من 467 مليون نسمة يتكلمون اللغة العربية.

ويتوزع الناطقون باللغة العربية في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا.

كما أن اهمية اللغة العربية لدى المسلمين تكمن في أنها لغة القرآن، ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، كما أنها لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا هاشتاغ #اليوم_العالمي_للغة_العربية، احتفاءاً و تأكيداً على أهمية لغة الضاد، حيث انتشر الهاشتاغ بشكل واسع، و تصدر قائمة الوسوم الاكثر انتشاراً في عدد من الدول العربية.

و دعا المغردون على هاشتاغ #اليوم_العالمي_للغة_العربية للحفاظ على اللغة العربية الفصحى لدى الأمة العربية.

الاستاذ خالد الشريدة قال في تغريدة له: " ومن أجمل ما قيل في وصف لغتنا الخالدة : أنا البحر في أحشائه الدر كامن فعل ساءلوا الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي ( لغتنا تعكس هويتنا)".

و غرد حسن مصمم قائلاً: " اللغة العربية هي الأصل لفهم القرآن والسّنة، فارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم ارتباط وثيق فمن جهة لا يمكن للإنسان فهم دقائق الأمور الموجودة في القرآن إلا إن كان عالمًا باللغة العربيّة".

اما عمر حوالي فكتب في تغريدته قائلاً: " "إنَّ اللّغةَ هي الحبلُ الذي يشدُّك إلى جذرِك، ويبقيكَ في حضنِ أمّتك، ويبقي أمّتكَ قلبًا نابضًا في وجدانِك، أو وجدانًا نابِضًا في قلبِك."

و كتب نسيم الحياة: " يقول صباح الحكيم في قصيدته لغة الضاد: أنا لا أكتبُ حتى أشتهرْ لا ولا أكتبُ كي أرقى القمرْ أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغرْ لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندثرْ سوف أسري في رباها عاشقاً أنحتُ الصخر وحرفي يزدهرْ لا أُبالي بالَذي يجرحني بل أرى في خدشهِ فكراً نضرْ".

و كتب آخر يقول: "من روائع اللغة العربية مستودع شعوري هائل يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها، ويبقى تعلم اللغات الأخرى حاسة إضافية ضرورية للمسلم المعاصر، مع الحذر أن تلغى حواسه الأصلية أو تكون بديلاً عنها"

ليليان كتبت في تغريدتها: "في اليوم العالمي للغة العربية يا ريت تُحترم هيدي اللغة أكثر خاصة مننا نحنا العرب يلي مفكرين الحضارة هي باستخدام yes و no و so و déja و d'accord و غيرها من الكلمات والعبارات يلي صار من خلالها البعض عم يعتبر لغته العربية وكأنها لغة تخلف".

و تحدثت سوزان في تغريدته عن جمال اللغة العربية، و قالت: "هي لغتنا الأم الغنيّة بالمفردات والمعاني، لا تكسروها، وتذكروا أن المبتدأ دائما مرفوع، هي ما تبقى من جمال في هذه الأمة التعيسة، لنعش جمال اللغة ولنستحضر قوة المعاني عند كل شعور بالضعف أو العجز، هي بمثابة صدى صوت أمي، التي نطق بها قلبي قبل لساني".

و أصدرت وزارة الثقافة في رام الله بيانا بهذه المناسبة، أكدت فيه الأهمية العظمى التي توليها الوزارة للغة العربية الفصحى، من خلال إصداراتها الأدبية المختلفة، والتركيز على جوائز الإبداع الأدبية التي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية بين الأجيال المختلفة. ونوه وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، بأن فلسطين محطة انتشار الأبجدية التي تحدث بها العرب الكنعانيون على أرضها ونشروا للعالم لغة الحضارة والقيم الإنسانية التي حملتها في معانيها.

كما عقدت منظمة اليونسكو اليوم جلسة نقاش عبر الإنترنت بعنوان "مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟"، حيث شارك في الجلسة أكاديميين ومهنيين مختصين باللغة العربية