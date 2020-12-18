إصابة شاب بوجهه خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر مالك

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل الفم، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون، بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحيّ على مجموعة من المتظاهرين لدى اقترابهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهر، ثم هاجموهم بالكلاب البوليسة.

وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين، فيما تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ومنعت المتظاهرين من التواجد في المكان.

وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات عند مدخلي قريتي المغير وكفر مالك، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.

وتعرضت قريتي كفر مالك والمغير لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.

وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمساعي مستوطني مستوطنة "كفار شاحر" المقامة على أراضي القرية السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بدعوى البناء دون ترخيص؛ فيما تواصل تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.