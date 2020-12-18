بمشاركة عدة مؤسسات .. إذاعة الأسرى تطلق حملة #انقذوا_معتصم

أعلنت إذاعة صوت الأسرى عن انطلاق الحملة التضامنية مع الأسير المريض معتصم رداد القابع في ما تسمى عيادة سجن الرملة، وذلك اليوم الساعة السادسة مساءً.

وأوضح الصحفي عماد دلول منسق الحملة عن انطلاق محتوى الحملة بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، لكي تصل لأوسع مدى.

ودعا دلول المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالأسرى المحلية والدولية وأصحاب الضمائر الحية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد على وسم #انقذوا_معتصم.

وأكد دلول عن مشاركة العديد من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى في الحملة وهي: مؤسسة مهجة القدس، قناة فلسطين اليوم، قناة القدس اليوم، إذاعة صوت القدس، وكالة فلسطين اليوم، وكالة شمس نيوز، وكالة كنعان، صحيفة الاستقلال، مؤسسة ميثاق، مؤسسة رواسي، المركز الشبابي الإعلامي، التجمع الإعلامي، مركز فلسطين لدراسات الأسرى، شبكة برق الإعلامية، مشاعل الحرية، منبر الأسرى، الأقصى يشتاق إليك، نشطاء من أجل الأسرى، إذاعة هواك، بوابة رام الله الإعلامية، المبادرة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الحملة جاءت لإسناد الأسير رداد الذي يعاني وضعاً خطيراً للغاية، وسط صمت الجميع.

جدير بالذكر أن الأسير "رداد" معتقل منذ 12/1/2006، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال، ويعتبر أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث أنه مصاب بمرض سرطان الأمعاء منذ 10 سنوات، ويتناول أكثر من 20 حبة دواء يوميا بين مسكن ومنوم للهرب من آلامه وأوجاعه.