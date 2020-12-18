شبان يسقطون طائرة "إسرائيلية" في قرية المغير

تمكن شبان من إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار "درون" خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الجمعة، بأن شبان أسقطوا طائرة دون طيار، من نوع "درون" تقوم بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع، وأنه لا تخوف "إسرائيلي" من تسرب أي معلومات من الطائرة.

وهذا وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير شمال شرق رام الله، وقام عدد من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، بإطلاق الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "رأس التين"، التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية "إسرائيل" إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.