محمد رمضان يواجه غداً قرارا مصيراً في المحكمة

تبدأ محكمة مصرية، غدا السبت، النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بشطب اسم الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين والموسيقيين، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع "إسرائيل".

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات نظر الدعوى التي تطالب أيضا بمنع ظهور رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي، هاني جاد، أن "محمد رمضان تعمد بظهوره مع الممثل "الإسرائيلي" عومير أدام الإساءة للشعب المصري، ضارباً بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني".

ووصف جاد ما قام به محمد رمضان بـ "التعدي السافر غير المسؤول".

ويخضع الفنان محمد رمضان، الذي أثار جدلاً واسعا في مصر واتهم بالتطبيع مع "إسرائيل"، للتحقيق من خلال لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف تحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.

يشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية قررت في اجتماعها الذي انعقد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المشاهير "الإسرائيليين".

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن التحقيق سيكون في الأسبوع الاول من ديسمبر/ كانون الأول، نظرا لتواجد الفنان خارج البلاد. كما أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي: "نؤكد الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وذكر نقيب المهن التمثيلية في وقت سابق بأن عقوبات النقابة قد تصل إلى الشطب، مشيراً إلى بحالة المؤلف المسرحي الراحل علي سالم الذي عوقب بالشطب من النقابة بسبب زيارته إلى "إسرائيل" ومواقفه التطبيعية.

وقال: "العقوبات في النقابة تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب. محمد رمضان ستكون أمامه الفرصة للتحدث وقول ما لديه للدفاع عن نفسه".

الجدير ذكره، أن وزارة خارجية الاحتلال احتفت بواحدة من الصور موضع الجدل، وكذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال لإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

فيما دافع مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال، عن تصرف رمضان، ومهاجما منتقديه، قائلاً: "صراحة لن أقول إننا محبطين لكننا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص "إسرائيلي" تسبب كل هذه الهيصة والضجة الإعلامية".

من جانبه قال رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع "الإسرائيلي"، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، معلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل، أعقب ذلك نشره صورة علم فلسطين على حسابه بموقع "فيسبوك"، وإعلانه الاستعداد لإقامة حفل في فلسطين.