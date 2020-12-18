آلاف المواطنين يشيعون شهيد لقمة العيش في بيت لحم

شيع آلاف المواطنين اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الفتاح أبو دية "العبيات" من بلدة التعامرة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

يشار إلى ان الشهيد العبيات (37) عاماً، استشهد جراء اعتداء قطعان المستوطنين عليه أثناء عمله.

ونقل المشيعون الشهيد محمولاً على الأكتاف إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه في مسيرة حاشدة وسط حالة من الحزن والغضب الشديد تخللها هتافات غاضبة تنديداً بالجريمة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد عمر بن عبد العزيز في بلدة التعامرة ثم انطلق المواطنون الذين قدموا من مختلف المناطق للمشاركة في تشييع الجثمان لمواراته الثرى في مقبرة الشهيد حسين عبيات.

وكان الشهيد عبيات قد استشهد في مستوطنة جيلو مساء الأربعاء الماضي، وأكد معهد الطب العدلي وجود علامات تعذيب على جسده، علماً بأنه لا توجد نتائج رسمية بما يتعلق ملابسات استشهاده حتى هذه اللحظة.

واتهمت عائلة الشهيد عبد الفتاح مستوطنين بشنق نجلهم داخل مبنى في مستوطنة "جيلو" جنوبي مدينة القدس المحتلة، مؤكدة لم يتعرض مسبقًا لأي مضايقات أو تهديدات من جهات معينة.

ويبلغ الشهيد عبد الفتاح عبيات من العمر 37 عاماً وهو متزوج وله 5 من الأبناء.