مشروع سكني "إسرائيلي" فاخر في أرقى مناطق دبي قريبا

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مشروع "إسرائيلي" كبير سيتم إقامته في أرقى المناطق في دبي، وهو عبارة عن مشروع سكني، سيشرع بإقامته رجل أعمال إسرائيلي داعم للاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فسيضم المشروع السكني الجديد كنيسا يهودياً، ومصعداً يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن اللافت في الموضوع هو أن شريكي المشروع رجلا أعمال سوري "وإسرائيلي". وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن رجل الأعمال "الإسرائيلي" يزور حاليا الإمارات للمشاركة في مؤتمر "إسرائيل – دبي" الذي يشارك أيضا في تنظيمه".

وذكر تقرير الصحيفة بأن رجل الأعمال "الإسرائيلي" فوجئ لدى زيارته المشروع السكني أن رجل الأعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة عبارة عن كنيس فاخر في الطابق الثاني من المشروع، وتعهد أنه في حال تمكن من بيع الشقق سيعمل على إقامة مطهرة ومطعم يقدم الأطعمة الحلال حسب الأحكام اليهودية (كوشر).

وشارك العشرات من رجال الأعمال، والحاخامات، والشخصيات العامة ورجال أعمال مختصين في العقارات، من "إسرائيل"، وفرنسا، وجورجيا ودول أخرى في مؤتمر "إسرائيل – دبي" الذي يجمع بين المهنية والاحتفال بعيد "الحانوكا" (الأنوار) بأجواء يهودية تقليدية على أراضي الإمارات.

في المقابل، انطلقت أمس حملة شعبية لمقاطعة "مصرف أبو ظبي الإسلامي" لتعاونه مع بنك "لئومي" "الإسرائيلي" الضالع في أنشطة استيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة".

وقال حساب "من أجل فلسطين" الناطق باسم الحملة عبر "تويتر": "اليوم (أمس) تنطلق الحملة الأولى لنا". وأضاف: "ستكون (الحملة) ضد مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي انخرط في اتفاقية عار مع بنك لئومي الموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان".

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، المدرج في سوق أبو ظبي المالي، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي، ثاني أكبر بنوك "إسرائيل"، لاستكشاف مجالات التعاون في الإمارات و"إسرائيل" وأسواق دولية أخرى.

وعلى صعيد آخر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال بيان وزارة الخارجية الفلسطينية إن 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول.