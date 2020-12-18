مستوطنون يهاجمون المواطنين في قرية المغير ونابلس

اندلعت ظهر اليوم الجمعة مواجهات بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة وأهالي قرية المغير من جهة أخرى الذين خرجوا في مسيرة منددة بالاستيطان على أراضي قريتهم الواقعة شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "راس التين" تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين المشاركين في المسيرة.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير.

ومؤخرا ارتكب الاحتلال جريمة بحق الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، حيث أطلق الرصاص الحي تجاهه ما أدى إلى استشهاده.

ويهاجم مستوطنو "جبعيت" المقامة على أراضي المغير المزارعين بشكل متواصل في منطقتي عين سامية ومرج الذهب.

وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.

ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

وتعرضت القرية لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.

وفي عام 2004م، كان الاعتداء الأول بحق أشجار أهل قرية المغير، حين أقدم المستوطنون على قطع 100 شجرة، وفي عام 2010 لجأ المستوطنون إلى حرق الأشجار بواسطة مواد كيماوية داخل التربة مما أدى إلى قتل الأشجار وحرقها من جذورها.

في ذات السياق، هاجم مستوطنو "معاليه ليفونا"، "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وعاثوا فيه فسادا.

وقال صاحب الخان خالد دراغمة، إن المستوطنين هاجموا البلدة، وقاموا بتخريب شبكة المياه والنبع، وخلع الأبواب فيه، وتكسير أشجار البرتقال، لافتا الى أن الخان يشهد اقتحامات يومية من قبل المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال بهدف الاستيلاء عليه، ليتم ربطه مع المستوطنات المحيطة.

و"خان اللبن" هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

واللبن الشرقية قرية من قرى الضفة الغربية وتتبع محافظة نابلس، ومن القرى التي وقعت في حرب 1967.

يُشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة" التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب ال800 مستوطن.

بدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية بمحافظة نابلس في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت بشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.

كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت. ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية جفعات هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، وراحاليم، وحي دان.