داخلية غزة: الإجراءات الوقائية الحالية ستبقى مستمرة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن سريان حظر التجوال الكامل في قطاع غزة لازال مستمراً منذ مساء أمس الخميس، وسط التزام كبير من المواطنين في جميع المحافظات بالإغلاق.

وقال: منذ يوم أمس الخميس تمام الساعة 06:30 مساءً بدأ سريان حظر التجوال الكامل في قطاع غزة، ومع صباح اليوم يتواصل الإغلاق في ظل التزام عالي جداً من قبل جميع المواطنين في جميع المحافظات.

وأضاف، أن الإجراءات الحالية ستبقى مستمرة، خاصة بعد تقديرات من وزارة الصحة بأن الأسابيع القادمة ستشهد ذروة انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية في قطاع غزة وبناءً على ذلك نتخذ ما يلزم من اجراءات. مشيراً إلى أن هناك حالة من التفهم من قبل المواطنين للإجراءات في قطاع غزة وهناك مسؤولية عالية لديهم، والالتزام في الجمعة الثانية عالي جدا كما الجمعة السابقة.