تحذير من الافراط بتناول الكاتشب !!

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من تناول الكاتشب.

وقال حتة، إن "الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان".

وأضاف أن من هذه المواد الخطيرة، "مركّزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، المواد الحافظة".

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب، يسبب الكثير من الأضرار الصحية، منها الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%.

وأوضح ان الكاتشب يؤدي إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

وأكد أم الإفراط في تناول الكاتشب يسبب، ضعف المناعة، كما يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ.