10 فوائد للكرفس- فوائد الكرفس للتخسيس

فوائد الكرفس من الخضروات ذات الرائحة المميزة، وأيضا القيمة الغذائية المرتفعة، وله الكثير والكثير من الفوائد الصحية، تابع المقال التالي للتعرف على فوائد الكرفس للتخسيس وما هي فوائد الكرفس للتنحيف ؟

ما هي القيمة الغذائية للكرفس؟

• الكرفس يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم، والصوديوم، والنحاس، والماغنيسيوم، والحديد، والزنك، والبوتاسيوم.

• الكرفس يحتوي على الأحماض الدهنية، والفيتامينات، بما في ذلك فيتامين A، وK، وC، وE، و D، وفيتامينات B (الثيامين، الريبوفلافين، حمض الفوليك وفيتامين B6، وفيتامين B12).

• الكرفس غني بالألياف الغذائية.

ما هي فوائد الكرفس للتنحيف ؟

يعد الكرفس من بين الخضروات الأكثر شيوعا، ويُستخدم في الحساء والسلطات، أو كمقبلات لأطباق معينة، وعادة ما يؤكل كوجبة خفيفة، وفي ما يلي فوائد الكرفس للتخسيس:

عصير الكرفس للتنحيف

شرب عصير الكرفس بانتظام قبل وجبات الطعام قد يساعد على تقليل الوزن، فهو منخفض جدا في السعرات الحرارية، و أيضا يسبب الشبع والشعور بالامتلاء، بسبب ارتفاع محتوى الألياف، لذلك يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تقليل الميل إلى الإفراط في الطعام، والمساعدة في فقدان الوزن دون الشعور بالجوع.

اقرأ أيضا: فوائد البردقوش للتخسيس و تخفيف الوزن و رجيم البردقوش

السعرات الحرارية في الكرفس

• الكرفس منخفض بشكل لا يصدق في السعرات الحرارية، ويمكن التمتع بتناوله دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية اليومية، فكوب من الكرفس الخام المفروم يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط، وساق الكرفس الكبيرة تحتوي على 10 سعرات حرارية فقط.

• الكرفس المسلوق يحتوي على سعرات حرارية أكثر قليلا، حيث يحتوي الكوب على 27 سعرة حرارية، ولكنه يظل محتوى منخفض من السعرات الحرارية.

• خفض السعرات الحرارية ضروري لفقدان الوزن، واستبدال الأطعمة عالية السعرات مع الكرفس يساعد على انقاص الوزن.

الكرفس وجبة خفيفة صحية أثناء التخسيس

يعتبر الكرفس وجبة خفيفة يمكن تناولها على مدار اليوم للشعور بالشبع، بين وجبات الطعام، دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية.

فوائد الكرفس للتنحيف

• الكرفس يقدم المغذيات الأساسية التي تدعم رحلة فقدان الوزن.

• الكرفس يحتوي على الألياف الغذائية، وهي نوع من الكربوهيدرات التي تساعد في السيطرة على الشهية، فالألياف تمتص الماء للمساعدة في ملء المعدة، كما أن الأطعمة الغنية بالألياف تتطلب المزيد من المضغ، لذلك تقلل كمية الطعام المستهلكة.

• كوب الكرفس الخام يوفر 6 % من القيمة اليومية للألياف.

• تناول الكرفس أيضا يعزز تناول الفيتامينات الأساسية لإبقاء الجسم نشط وصحي أثناء التخسيس.

• يقدم الكرفس كمية سخية من فيتامين K ، حيث يقدم 37 % من القيمة اليومية المطلوبة في كوب واحد فقط من الكرفس الخام، و 71 % لنفس الحجم من الكرفس المسلوق، مما يعزز عوامل تجلط الدم، بالإضافة إلى أنه يدعم صحة العظام.

• الكرفس يوفر البوتاسيوم، الذي يساعد على تقوية الأعصاب، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، و يحتوي كوب من الكرفس الخام على 8 % من القيمة اليومية للبوتاسيوم، في حين أن الكرفس المطبوخ يقدم 12 %.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للكرفس؟

• يخفض مستوى الكولسترول.

• يزيل سموم الجسم.

• يقلل من ضغط الدم.

• يمنع التهابات المسالك البولية.

• يقلل من آلام التهاب المفاصل.

• يقاوم السرطان.

• يعزز الجهاز المناعي.

• يقلل من أعراض الربو.

• يحسن صحة القلب.

• ينظم توازن السوائل.

• يخفف من الصداع النصفي.

• يعالج الروماتيزم.

• يتحكم في مرض السكر.

• يمنع إعتام عدسة العين.

• يقوي الأعصاب.

موانع تناول بذور الكرفس

بذور الكرفس تحتوي على الزيوت المتطايرة، والفلافونويدات، والكومارين، وحمض اللينوليك، وبالتالي تكون غير مناسبة للنساء الحوامل لأنها قد تسبب تقلصات في الرحم، بخلاف ذلك، يعد تناول الكثير من الكرفس خيار صحي لا يسبب أي ضرر للصحة العامة.