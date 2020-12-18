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الاحتلال يقتحم مدينة جنين وينصب حاجزا عسكريا قرب جبع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:36 - 18 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة جنين ومخيمها، ونصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع جنوبا.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت حي الجابريات ومنطقة الهدف ومخيم جنين.

وفي السياق، نصب الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة جبع، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكان مستوطنون اقتحموا فجرا موقعا قرب جبع، بحماية جيش الاحتلال، الذي سيّر آلياته على طول شارع جنين – نابلس.

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