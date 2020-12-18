العيد الوطني في قطر 2020 - أمير قطر يغرد بمناسبة العيد الوطني- جوجل يتزين بعلم قطر

العيد الوطني 2020 في قطر، من المناسبات التي يحتفل بها المواطنون في مختلف أنحاء قطر، حيث تزين محرك البحث "جوجل"، بعلم قطر، اليوم الجمعة، احتفاءً باليوم الوطني للدولة الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل قطر في الثامن عشر من ديسمبر بيومها الوطني إحياءً لذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

كما غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، عبر "تويتر" بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، معتبرا أن "هذه المناسبة شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت".

ودون بن حمد في تغريدته: "في اليوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء".

وتابع "أننا فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا".

وفي الثالث من ديسمبر الجاري تم الإعلان عن شعار اليوم الوطني للدولة لهذا العام 2020، وهو "نحمدك يا ذا العرش": "ونحمدك يا ذا العرش والملك والعطا.. ونرضى بحكمك في جميع الفعايل"

وأعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة أن حضور المسير الوطني لهذا العام 2020 الذي سينطلق اليوم على الكورنيش، سيكون لأسر القطاع الصحي والجهات المشاركة عن طريق دعوات خاصة وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية الاستثنائية والتدابير الوقائية لضمان الصحة والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع.