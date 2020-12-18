صحيفة عبرية تتحدث عن اختراق لمواقع عسكرية إسرائيلية عند حدود غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ العبرية اليوم الجمعة إن مراسلها تمكن من دخول موقعين لجيش الاحتلال خلال شهر واحد، دون أي عائق أو مساءلة، واصفة الحدث بـ"الخلل الخطير".

وقال مراسل الصحيفة أنه دخل الشهر الماضي مرتين لمواقع الجيش، ووثق برج مراقبة عند الحدود مع قطاع غزة بمحاذاة موقع عسكري لحماس".

ولفت إلى وجود ذخيرة للجيش وجهاز تكنولوجي لرصد مواقع إطلاق الصواريخ، ووثائق سرية وكشوفات لمواقع تجمع القوات والاحتياط وترددات شبكة الاتصالات. بحسب موقع "عكا".

وأشار إلى أنه خلال تجولهم داخل الموقع، عثروا على وثائق سرية وتعليمات عملياتية تخص عمليات التسلل والحوامات وغيرها.