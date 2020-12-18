النفط يتراجع والدولار يرتفع في فلسطين اليوم الجمعة 18-12-2020

شهد سعر الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي اليومالجمعة 18-12-2020 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3:30 شيكل

الدينار الأردني: 4:82 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل

الجنيه المصري: 0.25 شيكل

فيما تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 48.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 51.24 دولار للبرميل.