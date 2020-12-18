سعر الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 18-12-2020، يحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 18-12-2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعار الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل اليوم الجمعة 18-12-2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 189.66 شيكل $57.38

سعر الذهب عيار 22 173.86 شيكل $52.60

اسعار الذهب عيار 21 165.96 شيكل $50.21

اسعار الذهب عيار 18 142.25 شيكل $43.04

سعر الذهب عيار 14 110.64 شيكل $33.47

سعر الذهب عيار 12 94.83 شيكل $28.69

اسعار أوقية الذهب 5,898 شيكل $1,785

اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل $401.69

اسعار كيلو الذهب 189,659 شيكل $57,383

متوسط سعار الذهب في فلسطين الأيام السابقة بالشيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43

29 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

28 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

27 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

26 نوفمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

25 نوفمبر 193.10 168.96 144.83 112.64 96.55

24 نوفمبر 193.68 169.47 145.26 112.98 96.84

23 نوفمبر 198.00 173.26 148.51 115.50 99.00

22 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49

21 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49