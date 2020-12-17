سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد الوفيات بكورونا

سجلت سوريا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي، وذلك بعد رصد 17 وفاة جديدة اليوم.

وقال وزارة الصحة السورية، إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 571 حالة، وكانت أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها يومي الجمعة والسبت الماضيين عند 15 حالة وفاة.

وأضافت أن الوفيات الجديدة تركزت في طرطوس التي سجلت 6 وفيات تلتها دمشق بـ 3 وفيات من أصل الحالات الـ 17 المعلن عنها اليوم.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالإعلان عن تسجيل 156 إصابة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 9759 إصابة، بينها 4616 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 68 حالة من الفيروس.

ووفق الصحة، فقد تركزت الإصابات الجديدة في السويداء بواقع 28 إصابة، تلتها درعا بـ 25 إصابة، فحمص بـ 20 إصابة.

وتشهد سوريا تزايدا في انتشار الفيروس بعد أشهر من رفع الإجراءات التي سبق أن اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة انتشاره، وهو ما دفع إلى إعادة فرض بعض الإجراءات مؤخرا ومنها فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات والأماكن العامة المغلقة، ووسائط النقل العامة.