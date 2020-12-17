ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

كما كانت التوقعات فقد فاز البولندي الدولي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وبذلك يكون ليفاندوفسكي قد تفوق على الغريمين المنافسين ميسي ورونالدو.
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