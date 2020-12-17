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ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:43 - 17 ديسمبر 2020
ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي
تقارير
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كما كانت التوقعات فقد فاز البولندي الدولي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك يكون ليفاندوفسكي قد تفوق على الغريمين المنافسين ميسي ورونالدو.

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