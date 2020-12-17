داخلية غزة تقرر الابقاء على كافة الاجراءات الوقائية

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخراً في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، إنه تقرر استمرار إغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال، إلى جانب استمرار منع التجمعات بكافة أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء.

وأضاف البزم، أنه تقرر استمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة يومياً عند الساعة 6:00 مساء يومياً.

وأوضح، أن كل ذلك يبقى سارياً إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وفق التقييم المستمر للحالة الوبائية.

وجدد البزم دعوة المواطنين للتقيد التام بإجراء الوقاية الشخصية والعامة، وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة في المرحلة الحالية.

وأكد أن أجهزة الوزارة تواصل اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على السلامة العامة.