اضبطه الآن.. احدث تردد قناة بوكس موفيز Box Movies 2020 على النايل سات

إليك تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، لمتابعة أجمل الأفلام الأجنبية على شاشة الفضائية وفي الأيام الأخيرة تضاعفت عمليات بحث المتابعين على التردد من اجل ضبطه على شاشة لمشاهدة اريحية تامة.

ويحرص موقع فلسطين اليوم ، على توفير تردد بوكس موفيز Box Movies على النايل سات لمشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية التي تعرضها طوال اليوم.

وتبث القناة مجانًا ومفتوحة بدون اشتراك أو تشفير ، حيث إنها يتم بث الأفلام 24/7 انقطاع ، علمًا أنها استطاعت أن تحقق مشاهدات عالية جدًا في اليوم الواجد، تحديدًا من الدول العربية.

ويتم تنزيل تردد القناة المشهورة تحت اسم C1 Action ، القناة التي توقفت مؤخرًا عن بث أفلام كايرو وان أكشن.

تردد قناة تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2020 :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12563

معدل الترميز : 27500

القطبية : رأسي V

اشم القناة على الرسيفر : Box Movies