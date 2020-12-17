الرابطة الإسلامية تزور مديرية التربية والتعليم غرب غزة

زار وفد من الرابطة الإسلامية اليوم مديرية التربية والتعليم غرب غزة حيث تباحث الطرفان في جملة من القضايا التي من شانها تعزيز العملية التعليمية في ظل انتشار وباء كورونا.

وكان في استقبال الوفد مدير التربية والتعليم غرب غزة الدكتور. عبد القادر أبو علي

والأستاذ. فلاح الترك رئيس قسم الإشراف وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، فيما ترأس وفد الرابطة، مسؤول ملف المدارس بقطاع غزة أ.جلال بصل، ومسئول إقليم غزة أ.سعيد العرقان، إلى جانب عدد من مسؤولي الملفات في الرابطة.

ورحب د.أبوعلي بالوفد الزائر، مثمنا دور الرابطة الإسلامية في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً على أن المديرية على تواصل دائم مع كافة الأطر والفعاليات المجتمعية المختلفة، للعمل على تحقيق النهضة المطلوبة للواقع التربوي إلى جانب تعزيز الانتماء الوطني للوصول الى جيل جديد قادر على تحمل أعباء المرحلة واجتياز العقبات التي تعترض طريقه للوصول إلى غاياته العليا وأهدافه السامية.

من جهته قدم أ.بصل التهنئة لمدير التربية والتعليم وكافة المعلمين بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدا أن الرابطة الإسلامية لن تتوانى في تقديم كل إمكاناتها في سبيل خدمة العملية التربوية.

من جانبهم عبر وفد الرابطة عن شكره لمديرية غرب غزة على حسن الاستقبال، شاكرين للمديرية جهودها الطيبة في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكدين حرص الرابطة الإسلامية على التواصل والتنسيق الدائم مع المديرية في كافة المجالات.

هذا وقد قدم وفد الرابطة درع تهنئة لمدير التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.







