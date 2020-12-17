الاختبارات تكشف هشاشة نظام التعليم الالكتروني في قطاع غزة

كشفت الامتحانات التي يجري عقدها خلال هذه الايام لطلبة المدارس و الجامعات عن هشاشة التعليم الالكتروني، و عن تحديات تواجه انجاز الاختبارات بشكل ميسر، و دون أي مشاكل، مما اثار حفيظة معظم الطلبة و ذويهم، لا سيما بعد المعاناة التي يواجهونها في التعليم الالكتروني و صعوبة الحصول على الشروحات المدرسية بالشكل المطلوب.

و اشتكى عدد من الطلبة من مشكلات مختلفة واجهوها خلال امتحانات نصف الفصل التي تعقد حاليا في مدارس الثانوية و الجامعات في قطاع غزة.

الطالب انس الشافعي، طالب في تخصص الفيزياء اجمل مشكلات التعليم و الاختبارات الالكترونية في عدة نقاط أهمها عدم وضوح التسجيلات الصوتية للمحاضرات، و قلة الملفات المرفقة لها، بحيث يصبح الاعتماد على تلخيص الطالب نفسه وبالتالي تستغرق جهدا أكبر.

و تطرق الشافعي الى طبيعة المحاضرات التي يتلقاها الطلبة الكترونياً، مشيرا الى أن وقت المحاضرات طويل، و يتم ارفاقها دون تنبيه و اشعار للطالب، اضافة الى أن كم المواد التي يتم ارسالها كبير جدا.

و اوضح بأن ضعف الإنترنت هي مشكلة عامة لدى الطلبة سواء في المحاضرات او الاختبارات، بالإضافة الى عدم تناسب وقت الاختبارات مع عدد أسئلتها.

كما تطرق الى الأخطاء التي قد تحدث للتصحيح التلقائي للاختبارات، هذا بالإضافة الى إدراج اختبارات دون وتنبيه وإشعار للطالب.

كما لفت الطالب الشافعي الى أن الانقطاع المفاجئ للكهرباء او الانترنت أثناء تقديم الاختبارات يسبب فقدان الاختبار ودرجته.

و بدوره قال الطالب الحسن شريف، و هو طالب في الصف الحادي عشر الفرع العلمي إنه و بعد ايام من التعب و السهر و القلق للدراسة لمادة الاحياء، تم تأجيل عقد الامتحان بسبب خلل فني لم يتمكن بسببه هو و زملاءه من الدخول الى رابط صفحة الاختبار، نتيجة عطل من البرنامج.

كما اشتكى الطالب شريف من أنه في نظام الامتحانات الالكترونية، يقع ظلم على بعض الطلبة بسبب اخطاء املائية ما ، لان الكثير من الاختبارات يتم تصحيحها عبر "الموديل"، الذي يتعامل معها حرفيا، و بذلك فإن الطالب يخسر الكثير من الدرجات بسبب خلل في طريقة حل السؤال، حتى و لو كانت الاجابة صحيحة.

بدورها اشتكت الطالبة الجامعية نسمة احمد من مشكلة اغلاق صفحات "الموديل" الذي يعقد عليه الاختبارات في جامعتها، و ذلك خلال وقت الامتحان، مرجعة السبب في ذلك الى خلل فني في الجامعة أو سوء الانترنت في المنزل، مؤكدة انها فقدت امتحانها لعدة مرات بسبب انقطاع الانترنت اثناء الاختبار دون ان تستطيع استعادة جلسته.

و طالبت احمد الجهات المختصة بضرورة الاسراع في حل هذه المشاكل، ان كان من الصعب عقد الامتحانات النهائية بشكل وجاهي، لتجنب الطلبة الكثير من العواقب الوخيمة، كالرسوب أو فقدان درجاتهم.

الطالبة الجامعية غادة ناصر تحدثت لمراسلتنا عن احد المشكلات التي واجهتها في احد الاختبارات و هي انها لم تتمكن من الانتقال للصفحة التالية من الاختبار، و انه بدلا من ذلك كان برنامج الاختبار يسجل خروج في كل مرة تحاول الانتقال للتالي، مما اثار حالة من التوتر لديها افقدها جزءاً كبيرا من وقت الاختبار.

و لفتت الى أن خطأ في التصحيح في كثير من الاختبارات هي احد المشكلات الشائعة لدى الطلاب، مشيرة الى أن بعض المدرسين يراعون الطلبة و يعدلوا في الدرجات و البعض الآخر لا يضع هذه المشكلة في الاعتبار.

المختص التربوي، أ محمد الحطاب من جانبه أشار الى أن كلا من الطالب و المدرس يواجهون العديد من المشكلات التي اهمها ضعف الانترنت، و انخفاض ساعات وصل الكهرباء، و عدم توفرها بشكل متزامن كل ذلك عوامل تؤثر على جودة التعليم الالكتروني.

و اوضح الحطاب في حديث لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن تجربة التعليم الالكتروني و الاختبارات الالكترونية لازلت جديدة ونحن لازلنا في طور التجربة.

و دعا الجهات المسؤولة لتدارك المشكلات بعد فصل والعمل على تجاوزها وايجاد حلول مناسبة والاستفادة من الشكاوى لتطوير عملية التعليم عن بعد التي اصبحت واقع لابد من مواجهته، في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا في قطاع غزة.

يشار الى أن الجهات الحكومية في قطاع غزة اعادت اغلاق المدارس و الجامعات بعد فترة قصيرة من فتحها، كما قررت فرض حظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعيا حتى نهاية الشهر الجاري".

وقررت الوزارة أيضا فرض حظر التجول المسائي "يوميًا بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00.