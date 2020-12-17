عملة البيتكوين تقفز لمستوى قياسي

ارتفعت عملة بتكوين اليوم الخميس إلى مستوى قياسي ، بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5 بالمئة إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220 بالمئة، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار، تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة، وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

وجرى تداول عملة "إثيريوم"، الأصغر من "بتكوين"، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75 بالمئة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

ومع وصول المعروض من بتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيها لحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.