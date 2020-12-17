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الصحة: الأسابيع المقبلة ستشهد ذروة انتشار كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:51 - 17 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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ذكرت اللجان المختصة في وزارة الصحة بغزة، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء، معتبرة أن هذه المرحلة الاكثر خطورة.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إن التزايد في اعداد الاصابات يشكل خطر على المجتمع ويحتاج الى تظافر الجهود من أجل تسطيح منحنى التفشي.

وأضافت أن الحالات الخطيرة والحرجة فاقت القدرة الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي، مبينة أنها وبدأت باستيعاب الحالات في الاماكن المخصصة بباقي المستشفيات.

وأوضحت أن هناك جهوداً استثنائية تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة، لافتة أنه نجحت حتى اللحظة في ابقاء المنظومة الصحية تعمل دون انهيار.

وأكدت اللجان الصحية، على الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل تخطي هذه المرحلة الخطيرة والخروج منها باقل الخسائر.

وجددت تأكيدها على الاهتمام التام بإجراءات الوقاية والمحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة وضعيفي المناعة والاطفال.

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